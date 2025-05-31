Россия оказалась на шестом месте по доступности электроэнергии

09:51, 02 июня 2025, ПАИ

Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии, сообщается в исследовании РИА Новости.

Лидером по доступности электроэнергии для населения стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 26 тысяч киловатт-часов. Тарифы на электроэнергию здесь относительно низкие, а зарплаты одни из самых высоких в Европе.

В первую тройку по объему доступного электричества также входят Лихтенштейн и Люксембург, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 23,9 тысячи киловатт-часов и 20,7 тысячи киловатт-часов соответственно.

Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии шестое место. На среднемесячную зарплату россияне могут позволить себе приобрести порядка 17,2 тысячи киловатт-часов.

Последнее место в рейтинге занимает Чехия. Жители этой страны имеют возможность купить лишь 4,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц. Помимо Чехии в числе стран с дорогой электроэнергией по отношению к зарплате находятся Молдавия, Латвия, Португалия и Румыния. Жители этих стран могут приобрести менее 5,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц.