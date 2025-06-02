Как копить деньги правильно, посоветовал псковским подросткам эксперт Банка России

13:13, 02 июня 2025, ПАИ

Как копить деньги правильно, посоветовал псковским подросткам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Лето – это важный период для многих молодых людей, когда они получают свой первый опыт работы и первые заработанные деньги. Поэтому крайне важно понимать, как правильно управлять своими финансами и защищать себя от мошенников», – отметил спикер.

Александр Иванов посоветовал вести учёт доходов и расходов. По его словам, это поможет понять, куда уходят деньги и где можно сэкономить.

«Во-вторых, можно начать откладывать часть заработанных денег. Можно поставить себе цель – накопить на что-то конкретное, например на новый телефон. Причём надо понимать, что недостаточно сформулировать «хочу купить телефон». Необходимо запланировать конкретную дату покупки: к какому сроку нужны деньги, определить характеристики телефона и, конечно, его стоимость, то есть точную сумму, которую надо накопить. Такое планирование поможет составить первый финансовый план по достижению этой цели», – пояснил эксперт.

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