Инициативы в поддержку участников СВО и их родственников одобрил законодательный комитет Собрания

15:29, 02 июня 2025, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал обращение в Правительство РФ о дополнительных мерах поддержки ветеранов СВО. Заседание, на котором рассматривался подготовленный карельскими депутатами документ, накануне 45-й сессии прошло в Собрании под председательством Алексея Севастьянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Региональные законодатели привлекли внимание к проблеме, касающейся ветеранов СВО, получивших увечья в ходе боевых действий и ограниченных в передвижении после возвращения с фронта.

Алексей Севастьянов пояснил, в чём заключается «несправедливость»: законодательство обязывает установить пандус в многоквартирном доме, если в нём проживает инвалид, но это требование не распространяется на частные жилые дома. «Участники СВО получают инвалидность в зоне боевых действий, выполняя поставленную государством задачу, и мы, конечно, должны поддерживать всех ветеранов, независимо от того, живёт он в многоэтажке или в индивидуальном жилом фонде», – обозначил позицию депутатов председатель комитета и попросил поделиться мнением руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежду Васильеву.

Она подтвердила актуальность проблемы. «У нашего фонда появилась возможность проводить адаптацию жилых помещений наших ветеранов. В регионе отработано 14 заявок: пять квартир мы полностью адаптировали, девять заявок находятся в работе. Но дело в том, что, если ребята просят провести работы не только внутри квартиры, но и на улице или в подъезде, то тут у нас возникают сложности», – рассказала Надежда Васильева.

В обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой депутаты просят внести необходимые изменения в нормативные правовые акты в части адаптации жилых помещений индивидуального жилого фонда с учётом потребностей участников специальной военной операции.

Депутаты согласились с необходимостью предложенных мер, решение комитета о поддержке обращения Законодательного Собрания Республики Карелии будет направлено в законодательный орган.

Кроме того, депутаты рассмотрели ещё одну законодательную инициативу, имеющую отношение к специальной военной операции. Законопроект, разработанный Правительством РФ по поручению главы государства, сохраняет за вдовами погибших участников СВО право пользования автомобилем погибшего мужа на период оформления наследства.

«Мы понимаем, что пользование личным автомобилем в семье связано с решением бытовых вопросов – отвезти детей в школу, в садик например. И если случается такая беда, то, конечно, надо подставить плечо близким, чтобы хотя бы в таких вот житейских делах люди не чувствовали дополнительных неудобств», – прокомментировал проект закона Алексей Севастьянов. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева подтвердила, что такие обращения к специалистам поступали неоднократно. Члены комитета проголосовали в поддержку инициативы. Коллегиальное решение депутатского корпуса будет принято на 45-й сессии Собрания, которая состоится 3 июня.