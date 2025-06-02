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Культура

Современную интерпретацию «Сказки о царе Салтане» представят на Днях пушкинской поэзии

Ток-шоу «Салтан 2.0» по мотивам сказки Пушкина представит театр Vokrug в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально концертной-дирекции Псковской области

«Это современная интерпретация «Сказки о царе Салтане» в формате классического телешоу. Создатели ток-шоу перенесли пушкинский сюжет в сегодняшний день, чтобы через иронию и сатиру показать: времена меняются, а человеческие пороки (зависть, тщеславие, жажда наживы) остаются. Спектакль высмеивает медийный абсурд: мусор в соцсетях, культ внешности, навязанные стандарты. Но за всем этим – напоминание о главном: счастье в любви, доброте и умении прощать», – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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