Отечественную систему управления цифровой средой автомобиля представили в России

18:35, 02 июня 2025, ПАИ

«Ростелеком» представил отечественную систему управления цифровой средой автомобиля. Она станет основой для программного обеспечения «Аврора Авто», которое будет поддерживать различные сервисы и магазины приложений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

В разработке системы участвуют такие компании, как АвтоВАЗ, «Итэлма» и ФГУП «НАМИ». Платформа получила название «Аврора Автомобильная». Она создаётся для повышения технологической независимости российского автопрома.

Продукт обеспечит автопроизводителям возможность глубокой интеграции с системами автомобиля для реализации спектра функций мультимедийных и информационных продуктов.

Демонстрационная версия «Авроры Автомобильной» уже интегрирована с геосервисами на основе технологий «2ГИС», музыкальным сервисом и онлайн-кинотеатром.

В «Ростелекоме» отметили, что представители российского автопрома рассматривают новую платформу как альтернативу иностранным решениям (Android Automotive). Ожидается, что продукт будет полностью готов к выходу на рынок в течение двух лет.