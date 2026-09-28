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Общество

Эксперт назвал пять способов сэкономить на авиабилетах

Сэкономить на авиабилетах в 2026 году можно не за счёт «удачного дня» покупки, а благодаря раннему бронированию, кешбэку и более гибкому маршруту. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта Финансового университета Александра Цыганова.

Фото: ПАИ

Покупать билеты эксперт советует заранее – минимум за два месяца для маршрутов по России и за несколько месяцев для дальних зарубежных поездок. Багаж лучше оплачивать сразу: при покупке билета он обычно обходится дешевле, чем при добавлении позже или в аэропорту.

Также стоит сравнивать сложные маршруты – иногда дешевле долететь до крупного пересадочного узла, например Стамбула, Еревана или Ташкента, а затем пересесть. С невозвратными тарифами эксперт советует быть осторожнее: они могут быть дешевле на 20–50 %, но подходят только при уверенности в поездке.

Александр Цыганов также посоветовал не ждать «дешёвых вторников» – алгоритмы меняют стоимость билетов в реальном времени, поэтому стабильных выгодных дней больше нет. Главный совет эксперта – сравнивать не только цену билета, но и расходы на багаж, пересадки и дополнительные услуги.

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