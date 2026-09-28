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Общество

Псковские школьники могут принять участие в онлайн-уроках по финграмотности

Расписание и каталог онлайн-уроков по финансовой грамотности опубликованы на сайте проекта dni-fg.ru. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

Фото: ПАИ

«Благодаря дистанционному формату обучения и адаптированному к разным часовым поясам графику занятий принять участие в онлайн-уроках смогут ребята из всех регионов страны и, конечно, из Псковской области. Расписание и каталог уроков опубликованы на сайте проекта dni-fg.ru. Осенний сезон продлится до 16 декабря 2026 года», – сказал Иванов.

Эксперт также отметил, что для закрепления материалов уроков для педагогов доступен банк готовых печатных игровых комплектов Банка России «Игры по финансовой грамотности» на сайте doligra.ru.

«Приглашаем всех желающих псковских школьников и студентов принять участие в этом проекте и повысить свою финансовую грамотность!» – подчеркнул Иванов.

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