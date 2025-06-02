Накануне ежегодного отчёта Михаил Ведерников встретился с представителями фракций областного Собрания депутатов

20:59, 02 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 июня, накануне ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства за 2024 год, встретился с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и «Новых людей», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В общении с парламентариями в режиме видеосвязи приняли участие вице-губернаторы и руководители исполнительных органов.

Михаил Ведерников поблагодарил депутатов областного Собрания за включённость, совместную работу законодательной и исполнительной ветвей власти и проинформировал об исполнении бюджета прошлого года.

«Самое главное – мы сохранили положительную тенденцию. В 2024 году снова приросли к предыдущему периоду на 1,2 миллиарда рублей. Это несмотря на снижение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Важно, что основной драйвер роста, как и в прошлом году, – собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 миллиарда рублей», – заметил глава региона.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что госдолг сейчас находится на самом низком с 2017 года уровне.

В продолжение глава региона ответил на вопросы депутатов. Обращения представителей фракций были связаны с самыми разными сферами жизни региона. В частности, вопросы касались здравоохранения, образования, транспорта и состояния дорог, развития туризма, строительства экотехнопарка, обращения с ТКО, тарифов на электроэнергию, поддержки участников СВО и их семей.

Отдельно, отвечая на обращения депутатов, Михаил Ведерников остановился на поддержке местного самоуправления. Хорошим решением в этой сфере стало проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» и создание комплекса мер поддержки кадров. Также внимание уделяется привлечению жителей к решению проблем на местном уровне. В области уже создано почти 800 ТОС. Общее финансирование общественных инициатив составляет уже четверть миллиарда бюджетных средств.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов по итогам встреч поблагодарил губернатора за конструктивный диалог и возможность совместно решать сложные вопросы. «Рост бюджета свидетельствует о том, что экономика региона развивается. Сейчас мы должны сосредоточиться на увеличении собственной налоговой базы. Многое уже для этого делается. Цифры и показатели свидетельствуют о результатах совместной работы губернатора, регионального правительства и областных депутатов», – сказал Александр Котов.

Спикер областного Собрания подчеркнул важность и эффективность работы в одной команде.

Добавим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом о деятельности правительства региона 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.