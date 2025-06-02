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Общество

Порядка 120 человек соберёт первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах

Первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Наследники Победы» стартует в Печорах 4 июня. В рамках события состоится открытие символического арт-объекта «Ладья», созданного специально к заезду, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Заезд «Наследники Победы» пройдёт с 4 по 8 июня. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие 120 молодых специалистов, в том числе из Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Участники заезда посвятили свою деятельность вопросам сохранения исторической памяти. Это историки, архивисты, преподаватели, студенты профильных факультетов, а также региональные координаторы федерального проекта «Без срока давности».

Итоговыми продуктами заезда станут аналитический документ с предложениями о развитии профессионального исторического сообщества, который будет использован при разработке новых программ Роспатриотцентра Росмолодёжи, а также методическая база «Архивный десант» с перечнем ресурсов и практических решений для молодых специалистов в сфере истории и архивной работы.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Партнёром заезда является Национальный центр исторической памяти при Президенте России.

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