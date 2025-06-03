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Политика

Александр Котов: Рост бюджета свидетельствует о том, что экономика региона развивается

Накануне ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства за 2024 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями фракций областного Собрания депутатов. По итогам встречи председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поблагодарил главу региона за конструктивный диалог и возможность совместно решать сложные вопросы.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Рост бюджета свидетельствует о том, что экономика региона развивается. Сейчас мы должны сосредоточиться на увеличении собственной налоговой базы. Многое для этого уже делается. Цифры и показатели свидетельствуют о результатах совместной работы губернатора, регионального правительства и областных депутатов», – сказал Александр Котов.

Спикер областного Собрания подчеркнул важность и эффективность работы в одной команде.

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