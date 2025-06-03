В музее кондитерского искусства в Псковской области появилось четыре новых экспоната

10:00, 03 июня 2025, ПАИ

Музей кондитерского искусства Cake Artist World в кондитерском доме «Себежанка» пополнился четырьмя новыми экспонатами, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте». Один из них - торт в виде головы быка.

«Экспозиция музея пополнилась четырмя новыми экспонатами - авторскими работами наших талантливых псковских мастериц. Огромное спасибо за такой бесценный вклад!» - поблагодарили в музее.

Ранее новые экспонаты в музее кондитерского искусства в Псковской области появились в мае. Например, 3D-пряник в виде здания Рейхстага с развевающимся Знаменем Победы, пряничный «Домик феи» и воздушные «Одуванчики».