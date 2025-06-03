Началась первая очередь проектных работ в усадьбе графа Строганова в Псковской области
Началась первая очередь проектных работ в усадьбе графа Строганова в Псковской области, сообщается в телеграм-канале «Усадьба Строгановых».
«Начались работы по проектированию на двух объектах в Дорогинях и главном манеже усадьбы. Сейчас идёт важный этап — специалисты проводят точные обмеры, чтобы создать детальные чертежи. Необходимо изучить здания, чтобы понять их текущее состояние и сохранить каждую архитектурную деталь», — уточняется в канале.
Кроме того, ведутся инженерные и научные исследования, которые помогут оценить техническое состояние конструкций и подготовить качественный проект реставрации.
«После завершения замеров и обследований приступим к разработке эскизного проекта с основными архитектурными и конструктивными решениями. Затем создадим полный проект, учитывающий все инженерные системы, безопасность и комфорт для будущих посетителей. И в конце подготовим рабочую документацию, которая станет основой для реставрационных работ. Каждый этап занимает много времени, и даже сегодняшняя работа — это результат долгой подготовки и исследований, которые раньше оставались незаметными. Мы запасаемся терпением и вместе возвращаем усадьбе её историческое великолепие!», — отметили авторы канала.
О том, кто занимается восстановлением усадьбы, что там будет и ближайших планах её новых владельцев, можно прочитать здесь.
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