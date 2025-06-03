Михаил Ведерников выступит сегодня с отчётом о деятельности правительства региона

10:48, 03 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год. Обращение главы региона к депутатам Псковского областного Собрания прозвучит сегодня, 3 июня, в рамках 45-й сессии регионального парламента.

В своем выступлении губернатор расскажет об основных результатах социально-экономической деятельности правительства области. Отдельно остановится на показателях исполнения национальных проектов, федеральных и региональных программ развития, достижениях в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной сфере, культуре, туризме, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, связи и других сферах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Накануне ежегодного отчета о деятельности правительства Псковской области Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы областных депутатов.

Трансляция заседания 45-й сессии будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества «ВКонтакте».