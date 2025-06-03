Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников выступит сегодня с отчётом о деятельности правительства региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с отчётом о деятельности правительства региона за 2024 год. Обращение главы региона к депутатам Псковского областного Собрания прозвучит сегодня, 3 июня, в рамках 45-й сессии регионального парламента.

В своем выступлении губернатор расскажет об основных результатах социально-экономической деятельности правительства области. Отдельно остановится на показателях исполнения национальных проектов, федеральных и региональных программ развития, достижениях в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной сфере, культуре, туризме, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, связи и других сферах, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Накануне ежегодного отчета о деятельности правительства Псковской области Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы областных депутатов.

Трансляция заседания 45-й сессии будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Полонка
03 июня 2025

Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2025

Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей
03 июня 2025

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 7,5%
03 июня 2025

Более пяти тысяч жителей Псковской области в 2024 году получили устойчивую мобильную связь
03 июня 2025

Псковская область перевыполнила план строительства жилья
03 июня 2025

Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
03 июня 2025

Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...