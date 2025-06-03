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Политика

Мы наблюдаем позитивный вектор развития региона – лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов

Профсоюзы наблюдают в Псковской области позитивный вектор развития, несмотря не объективные трудности, заявил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов по итогам отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2024 году.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

«Могу с уверенностью сказать, что в 2024 году мы наблюдали позитивный вектор развития региона по всем направлениям. Многое сделано в экономике, производстве, решении кадровых вопросов. Бюджет Псковской области растёт, а госдолг сейчас на самом низком уровне за много лет. На высоком уровне находится поддержка участников СВО и их семей», – обратил внимание Игорь Иванов на некоторые моменты отчёта губернатора в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это стало возможным в том числе благодаря высокому уровню социального партнёрства в Псковской области и постоянному диалогу с профсоюзным движением, что позволяет учитывать интересы всех сторон и совместно решать важные вопросы для региона», – считает профсоюзный лидер.

Положительный результат и высокие показатели являются результатом работы единой команды губернатора, регионального правительства и депутатов областного Собрания, отметил он. «Сегодня мы можем рассчитывать, что и текущий, 2025 год будет закончен с хорошими результатами», – прогнозирует Игорь Иванов.

Во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчёт был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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