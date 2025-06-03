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Общество

Суд взыскал с управляющей компании 400 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы Псковской области

Суд взыскал с управляющей компании 400 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы в Стругах Красных Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов Псковской области.

В одной из квартир Струг Красных произошел прорыв стояка холодного водоснабжения. В результате потопа серьёзно пострадала отделка помещения и мебель. По информации приставов, женщина дважды обращалась в управляющую компанию с заявлением, но руководство организации отрицало вину в произошедшем. Гражданка обратилась в суд с целью взыскать материальный ущерб. Экспертиза установила, что на ремонт потребуется 600 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав управляющую компанию возместить стоимость ущерба и судебные издержки.

Судебный пристав уведомил руководство управляющей компании о необходимости вовремя возместить ущерб. В результате руководство управляющей компании погасило долг в полном объеме.

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