Суд взыскал с управляющей компании 400 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы Псковской области

12:57, 03 июня 2025, ПАИ

Суд взыскал с управляющей компании 400 тысяч рублей за потоп в квартире жительницы в Стругах Красных Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов Псковской области.

В одной из квартир Струг Красных произошел прорыв стояка холодного водоснабжения. В результате потопа серьёзно пострадала отделка помещения и мебель. По информации приставов, женщина дважды обращалась в управляющую компанию с заявлением, но руководство организации отрицало вину в произошедшем. Гражданка обратилась в суд с целью взыскать материальный ущерб. Экспертиза установила, что на ремонт потребуется 600 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав управляющую компанию возместить стоимость ущерба и судебные издержки.

Судебный пристав уведомил руководство управляющей компании о необходимости вовремя возместить ущерб. В результате руководство управляющей компании погасило долг в полном объеме.