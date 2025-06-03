Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходный мост на станции Дно
По иску транспортного прокурора суд обязал РЖД отремонтировать пешеходный мост на станции Дно, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Псковская транспортная прокуратура обнаружила дефекты на мосту, который проходит через железнодорожные пути: повреждения ступеней, коррозию опор, выбоины на покрытии и ненадлежащую окраску пролётов.
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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
В связи с неустранением нарушений по представлению прокурора в суд подали иск.
Дновский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал РЖД провести ремонт в течение 24 месяцев. Контроль за выполнением решения остаётся за прокуратурой, уточнили в пресс-службе.
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