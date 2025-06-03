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Общество

Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходный мост на станции Дно

По иску транспортного прокурора суд обязал РЖД отремонтировать пешеходный мост на станции Дно, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Псковская транспортная прокуратура обнаружила дефекты на мосту, который проходит через железнодорожные пути: повреждения ступеней, коррозию опор, выбоины на покрытии и ненадлежащую окраску пролётов.

  • Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходной мост на станции Дно
    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
  • Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходной мост на станции Дно
    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
  • Суд обязал РЖД отремонтировать пешеходной мост на станции Дно
    Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В связи с неустранением нарушений по представлению прокурора в суд подали иск.

Дновский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал РЖД провести ремонт в течение 24 месяцев. Контроль за выполнением решения остаётся за прокуратурой, уточнили в пресс-службе.

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