За каждой цифрой – командная работа: главы районов Псковской области прокомментировали отчёт губернатора

21:46, 03 июня 2025, ПАИ

Отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона за 2024 год прокомментировали главы муниципальных образований Псковской области. Обращение главы региона к депутатам Псковского областного Собрания прозвучало сегодня, 3 июня, в рамках 45-й сессии.

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова поблагодарила губернатора за активизацию работы над инвестиционными проектами, часть которых реализуется на территории Псковского района. «Это позволяет создавать новые рабочие места для жителей и обеспечивает налоговые поступления в бюджет», – подчеркнула она.

Глава Гдовского района Иван Мешков обратил внимание, что губернатор сделал особый акцент на лидирующих позициях Псковской области по индексу сельскохозяйственного производства. «Гдовский район внёс весомый вклад в этот процент успеха: как вы помните, наши хозяйства «Гдов молоко» и «Прометей» признаны одними из лучших в регионе по итогам прошлого года», – сказал он.

Лаконичность и чёткость выступления главы региона отметил врио главы Дновского муниципального округа Владимир Цветков. «Все детали были обсуждены им накануне на встрече с представителями депутатских фракций. Губернатор в отчёте затронул практически все сферы жизни региона: исполнение национальных проектов, достижения в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной сфере, культуре и других отраслях», – сказал он.

Также своё мнение высказал глава Островского района Дмитрий Быстров. Он заметил, что «язык цифр отражает поступательное движение экономики, сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы нашего региона, совместные достижения и успехи областного правительства, деятельность депутатского корпуса, старания муниципалитетов и сельских поселений».

«За каждой озвученной цифрой – системная командная работа большого количества людей от муниципального до регионального уровня во главе с губернатором! Единой командой мы продолжаем работать над решением актуальных для нашего региона задач!» – продолжила тему глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Псковская область устойчиво развивается во всех направлениях, уверен глава Порховского округа Юрий Семёнов. «Такой вывод можно сделать, прослушав отчёт о деятельности правительства региона за 2024 год. Идёт работа в части привлечения финансовых средств из федерального бюджета, реализации национальных проектов и госпрограмм. Наш регион не только не снижает собственный уровень доходов и производственные показатели, но и показывает хорошую динамику во многих направлениях», – выразил своё мнение Семёнов.

А глава Невельского округа Олег Майоров заострил своё внимание на эффективной работе правительства региона по поддержке деятельности общественных организаций по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. «Псковская область – один из регионов, где эта работа выстроена на высоком уровне. Наш район находится в числе лидеров по этому направлению», – сказал Майоров.

Глава Локнянского округа Иван Белугин считает, что «вызовов сейчас хватает», но отчёт губернатора показывает: регион развивается, и развивается последовательно. «У власти есть чёткое понимание задач, есть ресурсы, есть командная работа с муниципалитетами. А значит, есть основания для уверенности в дальнейшем движении вперёд», – подчеркнул он.

«Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях новых вызовов и санкций со стороны недружественных стран, регион не только сохраняет уровень доходов и производственные показатели, но и демонстрирует положительную динамику во множестве направлений», – считает глава Палкинского района Ольга Потапова.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв акцентировал внимание на том, что объёмы финансирования из областного бюджета для решения всех вопросов муниципалитета, в том числе в сфере ЖКХ, дорожной деятельности, социальной и других, выдержаны полностью. Это, заверил он, позволило округу выполнить все намеченные мероприятия.

«Отчёт Михаила Ведерникова – это не просто доклад о проделанной за прошедший год работе. Это взвешенный и глубокий анализ социально-экономического состояния региона, – сказала глава Бежаницкого округа Елена Иванова. – За почти 100-процентным исполнением нацпроектов стояла большая командная работа правительства, органов исполнительной власти и муниципалитетов».

Глава Куньинского района Олег Лебедев, комментируя отчёт губернатора, заметил, что ни одно из направлений работы не осталось за рамками обсуждения. «Главный успех – увеличение собственных доходов региона. По итогам 2024 года был зафиксирован самый значительный годовой рост доходов консолидированного бюджета за всю современную историю Псковской области», – заявил он.

Глава Плюсского округа Наталья Иванова согласилась с коллегами, что в достаточно сложной ситуации увеличение собственных доходов в бюджете говорит о стабильном развитии экономики Псковской области. «И те дополнительные доходы, которые получили, были направлены на социально-экономические сферы развития. Отрадно, что вопросы, которые требуют решения, внимательного отношения к ним, обсуждаются вместе с депутатами, с общественностью и находят своё решение», – отреагировала она.

«Год был непростым, но результаты в большинстве сфер деятельности радуют. В целом экономика и социальная сфера показывают устойчивую динамику развития. В отдельных отраслях Псковская область занимает лидирующие позиции в стране. Так, по индексу развития сельхозпризводства наш регион занимает первое место в России», – поделилась своим мнением глава Красногородского округа Валентина Понизовская.

Солидарен с коллегой и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. «По индексу сельскохозяйственного производства Псковская область заняла первое место в стране. Отмечу, что немалый вклад в это внесли и сельхозтоваропроизводители из нашего муниципалитета, которые занимаются выращиванием овощей, ягод, картофеля и зерновых культур», – отметил он.

«Несмотря на все трудности и вызовы сегодняшнего дня, региональный бюджет имеет социальную направленность. Большое внимание уделяется реализации национальных проектов, ремонту дорог. Открываются новые возможности деятельности территориального общественного самоуправления, финансирование которого в следующем году будет увеличено. Если говорить о нашем крае, то уже в этом году на территорию округа ТОС привлекли более 7 млн рублей, а это новые спортивные площадки для детей, ремонт клубов, проведение водопровода в дома жителей», – высказался глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров.

Заметны подвижки и в сфере здравоохранения, считает глава Великолукского района Алексей Кузьмин. «Закупка медицинского оборудования на сумму почти 600 млн рублей существенно улучшает качество оказания услуг. Успешные результаты в наборе специалистов также дают надежду на улучшение медицинского обслуживания, что, безусловно, положительно скажется и на демографической ситуации», – уточнил он.

«Михаил Ведерников внёс значительный вклад в развитие Псковской области и поддержку муниципальных округов, включая Стругокрасненский. Его подход к развитию инфраструктуры и социальной сферы помогает решать важные проблемы, с которыми сталкиваются жители региона. Поддержка местного самоуправления действительно важна, так как именно на местах лучше всего понимают потребности и желания населения», – обозначил свою позицию глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов убеждён, что устойчивая динамика большинства показателей деятельности – это результат совместных усилий губернатора и правительства региона, депутатского корпуса, а также муниципальных образований.

«Губернатор акцентировал внимание на том, что и дальше будем делать всё, чтобы жизнь в Псковской области с каждым годом становилась всё более комфортной, перспективной и благоустроенной. Жить в районах Псковской области становится комфортнее во многом благодаря нацпроектам и разным программам», – заключил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Губернатор подробно осветил итоги социально-экономического развития Псковского региона за прошедший год, причём он не только рассказал о достижениях, но и откровенно признал проблемы, обратил внимание глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. «Год выдался трудным, но областному правительству удалось не только сохранить стабильность в экономике и социальной сфере, но и добиться улучшения показателей во многих направлениях. Уверен, что совместная работа позволит нам достичь новых высот и успехов!» – резюмировал он.

Подробнее с отчётом губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковского региона в 2024 году можно ознакомиться здесь.