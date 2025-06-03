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Политика

Александр Братчиков: Позиция губернатора и его работа с федеральным центром заслуживают уважения

71 миллиард рублей – рекордные доходы бюджета за всю историю региона, оценил работу правительства Псковской области в 2024 году вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Александр Братчиков. Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Принимая бюджет 2024 года, мы говорили, что он должен быть социально ориентированным. Он таковым и является: порядка 19 миллиардов рублей – это заработная плата, 10 миллиардов рублей – социальные обязательства перед жителями региона, которые выполнены в полном объёме», – сказал Александр Братчиков.

Он также отметил, что более 71 миллиарда рублей – рекордные доходы бюджета за всю историю региона, а повышение собственных доходов за счёт НДФЛ говорит о том, что заработная плата в регионе растёт.

«Для участия региона в программах строительства, реконструкции, модернизации школ привлекаются средства и из федерального бюджета. Здесь, конечно, заслуживает уважения позиция губернатора и его работа с федеральным центром», – добавил Александр Братчиков.

Депутат напомнил, что благодаря Михаилу Ведерникову и Александру Котову в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации ещё на три года было продлено соглашение, по которому Псковская область участвует в проектах на условии софинансирования: 1 % вкладывает регион, 99 % – Федерация.

«Это позволяет экономить средства регионального бюджета и использовать их для выполнения опять же социальных обязательств», – резюмировал вице-спикер.

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