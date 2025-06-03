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Экскурсию по очистным сооружениям Пскова провели для молодёжи специалисты горводоканала

Студенты естественно-географического факультета Псковского государственного университета посетили МП Пскова «Горводоканал», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба МП г. Пскова «Горводоканал»

Специалисты муниципального предприятия провели для практикантов экскурсию по очистным сооружениям канализации Пскова.

Будущие специалисты узнали принципы работы очистных сооружений, наглядно проследили весь технологический цикл: от приёма загрязнённых сточных вод до момента, когда очищенная вода возвращается в реку Великую. Особое внимание было уделено контролю качества воды.

«Выражаем благодарность инженеру-технологу Дмитрию Ушарнову. По собственному опыту скажу, что такой экскурсии у нас никогда не было», – поделился впечатлениями доцент кафедры географии ПсковГУ Сергей Евдокимов.

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