Двух жителей Дно лишили водительских прав по иску прокурора

23:25, 03 июня 2025, ПАИ

Прокуратура Дновского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения медицинских ограничений водительской деятельности, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что два жителя Дно, которые состояли на учёте у врача-психиатра из-за употребления запрещённых веществ, имели водительские удостоверения категорий В и М, несмотря на медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

В связи с этим прокурором района в суд направлено два заявления с требованием прекратить действие прав управления транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний и признать недействительными водительские удостоверения, выданные указанным гражданам.

Суд удовлетворил требования прокурора.