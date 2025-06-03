Двух жителей Дно лишили водительских прав по иску прокурора
Прокуратура Дновского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения медицинских ограничений водительской деятельности, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что два жителя Дно, которые состояли на учёте у врача-психиатра из-за употребления запрещённых веществ, имели водительские удостоверения категорий В и М, несмотря на медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
В связи с этим прокурором района в суд направлено два заявления с требованием прекратить действие прав управления транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний и признать недействительными водительские удостоверения, выданные указанным гражданам.
Суд удовлетворил требования прокурора.
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