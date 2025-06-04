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Отдыхать от работы советует сегодня народный календарь

На Руси 4 июня получило название День Василиска, пишет calend.ru. Василиском славяне называли мифическое существо с головой петуха, глазами и туловищем жабы, а также хвостом змеи.

Фото: ПАИ

Существовало поверье, что в этот день из яйца вылупляется Василиск. Поэтому люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.

В этот день на Руси старались не заниматься никакими делами. Также в День Василиска следовало держаться подальше от воды, не рекомендовалось есть тяжёлую и жирную пищу, пить алкоголь, а супругам запрещалось стричь своих мужей.

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