На борту летевшего из Петербурга самолёта загорелся powerbank
Закоротивший powerbank (внешний аккумулятор) вызвал задымление в салоне летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолёта, пишет РИА Новости.
Бортпроводники и пассажиры смогли быстро найти источник задымления – powerbank был в ручной клади одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Самолёт штатно долетел до Якутска и благополучно сел в аэропорту, уточняет издание.
Напомним, что в марте из-за взорвавшегося powerbank сгорела квартира в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Подробности читайте здесь.
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