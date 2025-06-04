Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

На борту летевшего из Петербурга самолёта загорелся powerbank

Закоротивший powerbank (внешний аккумулятор) вызвал задымление в салоне летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолёта, пишет РИА Новости.

Бортпроводники и пассажиры смогли быстро найти источник задымления – powerbank был в ручной клади одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

Самолёт штатно долетел до Якутска и благополучно сел в аэропорту, уточняет издание.

Напомним, что в марте из-за взорвавшегося powerbank сгорела квартира в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Подробности читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района
04 июня 2025

Лось столкнулся с большегрузом в Стругокрасненском районе
03 июня 2025

ДТП с опрокидыванием двух автомобилей произошло в Великих Луках
03 июня 2025

Как минимизировать последствия ДТП с участием детей, рассказали в ГИБДД
03 июня 2025

Количество ДТП с участием детей снизилось в Пскове
03 июня 2025

Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник
03 июня 2025

Контрабандное вино из США и Франции за 30 млн рублей обнаружила псковская таможня в латвийской фуре
03 июня 2025

Пытавшийся спуститься на связанных простынях великолучанин упал с высоты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...