На борту летевшего из Петербурга самолёта загорелся powerbank

08:19, 04 июня 2025, ПАИ

Закоротивший powerbank (внешний аккумулятор) вызвал задымление в салоне летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолёта, пишет РИА Новости.

Бортпроводники и пассажиры смогли быстро найти источник задымления – powerbank был в ручной клади одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

Самолёт штатно долетел до Якутска и благополучно сел в аэропорту, уточняет издание.

Напомним, что в марте из-за взорвавшегося powerbank сгорела квартира в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Подробности читайте здесь.