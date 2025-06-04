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Аэронавт Валуев – о Международной встрече воздухоплавателей: Великие Луки держат марку

Высокий уровень организации Международной встречи воздухоплавателей, которая ежегодно проходит в Великих Луках, отметил аэронавт Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Максим Валуев. Фото: Luki-News

Валуев подчеркнул, что площадка в Великих Луках удобна с точки зрения воздушного пространства. «Воздухоплавательный спорт подразумевает полёт по ветру, а здесь роза ветров довольно разнообразна. Это позволяет делать соревнования в нашем районе интересными», – отметил великолукский спортсмен.

«Великие Луки по-прежнему держат марку как по количеству аэростатов, так и с организационной точки зрения: удобство пилотов, питание, волонтёры всегда всё предоставляют», – поделился Максим Валуев.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

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