Аэронавт Валуев – о Международной встрече воздухоплавателей: Великие Луки держат марку

14:30, 04 июня 2025, ПАИ

Высокий уровень организации Международной встречи воздухоплавателей, которая ежегодно проходит в Великих Луках, отметил аэронавт Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Валуев подчеркнул, что площадка в Великих Луках удобна с точки зрения воздушного пространства. «Воздухоплавательный спорт подразумевает полёт по ветру, а здесь роза ветров довольно разнообразна. Это позволяет делать соревнования в нашем районе интересными», – отметил великолукский спортсмен.

«Великие Луки по-прежнему держат марку как по количеству аэростатов, так и с организационной точки зрения: удобство пилотов, питание, волонтёры всегда всё предоставляют», – поделился Максим Валуев.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».