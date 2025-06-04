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Общество

Часть улицы Советской временно закроют в Пскове

Одну полосу движения в районе зданий № 29а и 29г на улице Советской при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Детской закроют в Пскове с 5 по 6 июня с 8:00 до 17:00 (с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено), сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Ограничение движения введут для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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