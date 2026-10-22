До 1 июня в Пскове планируют отремонтировать тротуары на 23 участках

16:28, 22 октября 2026, ПАИ

В Пскове объявлена закупка на выполнение работ по ремонту тротуаров на 23 участках. Соответствующий проект контракта опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в перечень вошли тротуары на улицах Школьной, Майора Доставалова, Пароменской, Народной, Леона Поземского, Гагарина, Ижорского Батальона, Петровской, Кузбасской Дивизии, Ипподромной, Коммунальной, Гущина, Калинина и Николая Васильева. Также работы пройдут на Октябрьском проспекте, Сиреневом бульваре, площади Ленина, пересечении улицы Советской и площади Победы, перекрёстке Крестовского шоссе и Островского переулка, на улице Алмазной и на остановке общественного транспорта «Силово-Медведово».

В список попали тротуары:

– на улице Школьной вблизи дома № 27;

– на улице Майора Доставалова (на участке от дома № 2 на улице Майора Доставалова до улицы Шестака);

– на улице Пароменской (на участке от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной);

– на улице Народной вблизи дома № 49а;

– на Октябрьском проспекте вблизи дома № 36;

– на Октябрьском проспекте вблизи дома № 27б;

– на улице Леона Поземского вблизи дома № 11;

– на улице Гагарина (на участке между домами № 7 и 9);

– на улице Ижорского Батальона вблизи дома № 5;

– на Сиреневом бульваре возле дома № 9;

– в проезде (на участке от дома № 49 на Рижском проспекте до дома № 36 на улице Коммунальной);

– на улице Петровской вблизи дома № 53;

– на улице Кузбасской Дивизии вблизи дома № 22б;

– на улице Ипподромной (на участке от улицы Северной до дома № 24 на улице Труда);

– на площади Ленина вблизи дома № 2;

– вблизи пересечения улицы Советской и площади Победы;

– на улице Коммунальной вблизи дома № 17а;

– на улице Гущина вблизи дома № 6;

– вблизи перекрёстка Крестовского шоссе и Островского переулка;

– на улице Алмазной (на участке от улицы Чудской до улицы Леона Поземского);

– на остановке общественного транспорта «Силово-Медведово»;

– на улице Калинина (на участке от улицы Детской до улицы Кузнецкой);

– на улице Николая Васильева вблизи дома № 75.

Рабочие разберут старое покрытие (асфальт или брусчатку), уложат новое основание из песка и щебня, а затем уложат асфальтобетон или тротуарную плитку.

Там, где нужно, заменят бортовые камни и люки колодцев, установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и скамейки. Кроме того, в некоторых местах вырубят деревья и кустарники, а освободившиеся участки засеют газонами.

Начало работ запланировано с даты подписания контракта, а завершить их подрядчик должен до 1 июня 2027 года. При этом в документе указано, что исполнитель имеет право окончить работы в более короткий срок по согласованию с заказчиком.