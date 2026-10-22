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Общество

«Уютный отряд» из Пскова: Kos Band покорила участников медиафорума

Выступление группы Kos Band стало главной сенсацией первого дня Псковского медиафорума. По многочисленным просьбам коллег, включая федеральные СМИ, знакомим читателей с коллективом, чьё название переводится с норвежского как «уютный» и «приятный».

Универсальная команда

Псковским театралам хорошо известны двое музыкантов: Ярослав Погодин и Иван Фёдоров. Они участвуют в таких спектаклях, как «Постой, паровоз!» (в двух версиях), «Фламенко», «Перекрёсток», «Случайный вальс», «Глядя в небеса» и «Маленькие трагедии». Кроме того, их запомнили в образах взвода бравых коммандос в «Отелло». Сами музыканты признаются, что играть в театре им очень нравится.

Особенность псковской «пятёрки» – в универсальности. «Мы играем самую разную инструментальную музыку, состав группы и стилистика меняются в зависимости от задачи, – рассказывает руководитель Kos Band Иван Фёдоров. – Например, в трио североевропейских авторов я играл на фортепиано. Летом была программа «Джаз-мануш», где мы с Павлом Комляковым и ансамблем выступали на гитарах».

Фото: ПАИ

Педагоги и технари

Состав коллектива удивляет разнообразием профессий. 37-летний гитарист Павел Комляков преподаёт в музыкальной школе, а Иван Фёдоров, который всего на один год старше, играет в ансамбле «Элегия» детской музыкальной школы имени Мусоргского. Сам Иван – музыкант не в первом поколении, отец и сестра – профессионалы. Кстати, он пытался обмануть судьбу, поступив в политех, но всё закончилось дипломом музыкального училища по классу фортепиано, потом переездом с семьёй из Владивостока в Псков. Его жена Екатерина – певица, солистка труппы музыкальных артистов Псковского драматического театра и преподаватель английского языка. Трое детей музыкантов – кем станут, говорить рано, но музыку они полюбят точно.

Бас-гитарист Михаил Иванов в свои 41 год – самый ответственный и надёжный, по словам коллег, член коллектива. При этом он что ни на есть технарь: работает по специальности в крупной компании. Что первично – музыка или точные науки, Михаил для себя не определил, ведь обе профессии ему по душе.

  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Завершился цикл летних концертов в Варлаамовской башне
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Человек-оркестр и настоящий меломан

Илья Гаврюсев, несмотря на свои 28 лет, – настоящий «человек-оркестр»: он дирижёр военного оркестра, играет на нескольких духовых инструментах, преподаёт в Псковском областном колледже искусств и участвует в кавер-группе «Красивая».

Барабанщик и перкуссионист Ярослав Погодин – самый опытный и энергичный музыкант, ему 62 года. Судьба привела его из Северной столицы, где у него была своя группа, в Псков. «Ярослав – меломан и музыковед в широком смысле слова. Такого энергичного музыканта найти непросто», – заметил Иван Фёдоров.

О будущем группы руководитель говорит сдержанно: музыкантам нравится играть в разных стилях и изучать их, ведь в каждом направлении есть много интересных и неизведанных идей.

Лариса Малкова
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