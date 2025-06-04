Оздоровительный лагерь «Радуга» посетил Борис Елкин

20:19, 04 июня 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил загородный оздоровительный лагерь «Радуга», сообщил глава города в своём телеграм-канале.

В этом году в лагере произвели обновление: здесь появилось современное здание с душевыми, домик для проживания детей, освещение рядом с футбольным полем и посудомоечная машина для удобства работников кухни.

Борис Елкин пообщался с участниками первой смены и посмотрел творческое выступления ребят.

«Однако самые яркие впечатления оставили сами ребята! На концерте талантов они демонстрировали различные способности: от виртуозной игры на балалайке до акробатических номеров. А в конце дня не удержался и присоединился к ним на футбольном поле – отличный способ зарядиться позитивом и приятно завершить рабочий день!» – рассказал Борис Елкин.