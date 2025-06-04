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Общество

Порядка 2,5 тысячи гостей посетят Псковскую область в рамках проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле»

В рамках патриотического проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле» до конца года Псковскую область посетит в общей сложности 2,5 тысячи студентов из России и Беларуси, семьи участников СВО, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Отметим, «Рождённое Знамя на Псковской земле» – пилотный проект, который реализуется благодаря поддержке Росмолодёжи. Программа позволяет гостям региона больше узнать об истории, познакомиться с основными достопримечательностями, памятными местами, с интересными людьми.

«Важно изучать историю страны не только по учебникам. Путешествия помогают глубже понять, как развивалась российская государственность, почему в разные исторические периоды принимались именно такие решения, что объединяет людей сегодня. Каждый регион нашей страны – особенный, со своими уникальными традициями, историей и героями. Уверен, знакомство с нашей страной стоит начать именно с Псковской области. Потому что Россия начинается здесь», – сказал глава региона.

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