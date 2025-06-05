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Экономика

Порядка 20 брендов Псковской области стали участниками проекта «Платформа роста»

Порядка 20 брендов Псковской области стали участниками проекта «Платформа роста», сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Программу поддержки предпринимателей запустили объединённая компания Wildberries и Russ и Агентство стратегических инициатив. Область стала тринадцатым регионом, присоединившимся к платформе.

«Реализацию этого проекта обсудили на рабочей встрече с главным исполнительным директором Wildberries и Russ Робертом Мирзояном. Наши местные бренды получат доступ к инструментам продвижения и рекламным каналам, актуальным знаниям о работе на маркетплейсах и аналитике», – сказал глава региона.

Он также отметил, что специалисты будут сопровождать каждого предпринимателя – помогать развивать продвижение товаров на интернет-площадке и выходить на всероссийский и международный рынки.

Правительство Псковской области окажет всю необходимую поддержку, подчеркнул губернатор.

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