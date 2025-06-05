Схрон со снарядами нашла ФСБ в Псковской области

09:00, 05 июня 2025, ПАИ

УФСБ России по Псковской области приняло меры по недопущению поступления в незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве вблизи Белого озера в Себежском районе обнаружили схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны: 20 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области





В целях обеспечения безопасности местного населения военнослужащие Псковского соединения ВДВ уничтожили боеприпасы на месте путём контролируемого подрыва.

В настоящее время УФСБ России по Псковской области совместно с региональным УМВД России проводит комплекс ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к незаконной поисковой деятельности.