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Общество

Схрон со снарядами нашла ФСБ в Псковской области

УФСБ России по Псковской области приняло меры по недопущению поступления в незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве вблизи Белого озера в Себежском районе обнаружили схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны: 20 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

  • Схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области
  • Схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны
    Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В целях обеспечения безопасности местного населения военнослужащие Псковского соединения ВДВ уничтожили боеприпасы на месте путём контролируемого подрыва.

В настоящее время УФСБ России по Псковской области совместно с региональным УМВД России проводит комплекс ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к незаконной поисковой деятельности.

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