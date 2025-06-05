Артисты Театра Дождей поселились в дедовичской деревне

11:38, 05 июня 2025, ПАИ

Дедовичский район пополнился новыми жителями – семьей артистов из Санкт-Петербурга. Александр Клемантович и Анастасия Никитина, работающие в Театре Дождей, приобрели жилой дом в деревне Мостки. Об этом они рассказали газете «Коммуна».

Супруги искали тихое место с хорошей транспортной доступностью, близостью к лесу и водоему. «Приезжали мы смотреть домик в феврале этого года. Согласитесь, что это не самое презентабельное время года. Но когда я в Тягуще увидела водохранилище, невероятные изгибы реки – влюбилась. Моё воображение стало отматывать время назад, меняя зиму на лето, я поняла, насколько же здесь красиво. Поэтому для себя решила: что бы нас ни ожидало в Мостках, мы это покупаем», – призналась Анастасия Никитина.

Расстояние до Санкт-Петербурга составляет четыре часа пути, что тоже было важно для пары. Наличие качественных дорог стало одним из преимуществ выбранного места.

Процесс обустройства нового жилья проходит при поддержке местных жителей. Несмотря на плотный рабочий график, супруги регулярно приезжают в Мостки, чтобы сделать ремонт и благоустроить участок.

«Дачники из нас неопытные, мы-то больше в походы с палатками ходили, – поделился Александр Клемантович. – Не очень получалось совладать с бензокосой – сосед подошёл и показал, как надо. Тут мы хотели картошку посадить, так сосед тоже подсказал, что поздно уже и пока лучше ничего не делать: весь огород стоит в воде из-за частых дождей».

Планы у новой семьи в Мостках амбициозные – планируют дальше благоустраивать участок и утеплять дом.