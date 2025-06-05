Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский цирк наградили в Москве

Псковский цирк вошёл в число финалистов в номинации «Лучшая цирковая студия» на Международной цирковой премии «Признание» в Москве, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

  • Псковский цирк наградили в Москве
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Псковский цирк наградили в Москве
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Псковский цирк наградили в Москве
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Псковский цирк наградили в Москве
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • Псковский цирк наградили в Москве
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области

Высокую оценку студия циркового искусства «Псковский цирк» получила по результатам интернет-голосования и оценок членов жюри премии.

Художественного руководителя коллектива Ирину Михайлову пригласили в Москву для награждения и участия в Международном цирковом форуме с презентацией о коллективе в секции «Молодое поколение: вызовы и возможности».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

7 и 8 июня в Пскове организуют дополнительные автобусы на кладбище
05 июня 2025

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа
05 июня 2025

В Псков приехала делегация из Китая
05 июня 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
05 июня 2025

Псковский цирк наградили в Москве
05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...