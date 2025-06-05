Псковский цирк наградили в Москве

13:10, 05 июня 2025, ПАИ

Псковский цирк вошёл в число финалистов в номинации «Лучшая цирковая студия» на Международной цирковой премии «Признание» в Москве, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.



Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области



Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области



Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области



Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области



Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области









Высокую оценку студия циркового искусства «Псковский цирк» получила по результатам интернет-голосования и оценок членов жюри премии.

Художественного руководителя коллектива Ирину Михайлову пригласили в Москву для награждения и участия в Международном цирковом форуме с презентацией о коллективе в секции «Молодое поколение: вызовы и возможности».