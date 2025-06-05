Псковский цирк наградили в Москве
Псковский цирк вошёл в число финалистов в номинации «Лучшая цирковая студия» на Международной цирковой премии «Признание» в Москве, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
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Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
Высокую оценку студия циркового искусства «Псковский цирк» получила по результатам интернет-голосования и оценок членов жюри премии.
Художественного руководителя коллектива Ирину Михайлову пригласили в Москву для награждения и участия в Международном цирковом форуме с презентацией о коллективе в секции «Молодое поколение: вызовы и возможности».
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