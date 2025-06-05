Псковская делегация посетила научно-практический центр Белоруссии по земледелию

14:04, 05 июня 2025, ПАИ

Делегация Псковской области посетила РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» является ведущим научно-исследовательским учреждением аграрной отрасли Беларуси. Центром разработаны и постоянно совершенствуются современные подходы и направления исследований в области земледелия, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Псковичи ознакомились с селекцией производства семян зерновых культур, рапса, многолетних трав и других сельскохозяйственных культур, а также осмотрели сушильный сортировальный комплекс и опытные поля сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области участвует в 35-й Международной специализированной выставке «Белагро-2025».