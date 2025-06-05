Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская делегация посетила научно-практический центр Белоруссии по земледелию

Делегация Псковской области посетила РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Об этом ПАИ сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

Фото: комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» является ведущим научно-исследовательским учреждением аграрной отрасли Беларуси. Центром разработаны и постоянно совершенствуются современные подходы и направления исследований в области земледелия, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Псковичи ознакомились с селекцией производства семян зерновых культур, рапса, многолетних трав и других сельскохозяйственных культур, а также осмотрели сушильный сортировальный комплекс и опытные поля сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области участвует в 35-й Международной специализированной выставке «Белагро-2025».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

7 и 8 июня в Пскове организуют дополнительные автобусы на кладбище
05 июня 2025

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа
05 июня 2025

В Псков приехала делегация из Китая
05 июня 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
05 июня 2025

Псковский цирк наградили в Москве
05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...