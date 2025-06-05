Московский театр «Пух и Прах» покажет псковичам спектакль-променад «Цыганы»

14:13, 05 июня 2025, ПАИ

Московский театр «Пух и Прах» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры покажет зрителям спектакль-променад «Цыганы» по мотивам поэмы Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы приглашаем зрителя стать частью цыганского табора, который на время фестиваля перекочевал из Бессарабии в Михайловское. А недавно скончавшаяся хранительница кочевого музея украденных коней и фольклорист-филолог, написавшая диссертацию по цыганским предсмертным песням, Земфира Александровна проведет для желающих экскурсию по недавно найденным в Михайловском артефактам», - пообещали в театре.

Спектакль пройдет 7 июня в 13:00 и в 17:00. Начало у острова Уединения.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.