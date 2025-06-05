Стал известен график выплаты жителям Псковской области детских пособий и пенсий в июне

16:30, 05 июня 2025, ПАИ

Как жителям Псковской области будут выплачивать детские пособия и пенсии в июне, рассказали ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

В июне отделение СФР по Псковской области перечислит на банковские счета получателей детские пособия за май.

3 июня псковские семьи уже получили единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до полутра лет неработающим родителям, выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет, ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащих по линии СФР.

5 июня жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет.

6 июня псковичам перечислят пособие по уходу за ребёнком до полутра лет работающим родителям.

Пенсия за июнь псковским пенсионерам придёт на банковские карты 9, 10, 11 и 20 июня.

«Обращаем внимание, что при совпадении дня выплаты пособия или пенсии с выходным или праздничным днём средства перечисляются на банковские счета накануне в рабочий день. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат их в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 5 июня. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 июня. Уточнить информацию о доставке пенсий можно в отделениях «Почты России», – отметили в региональном отделении Социального фонда России.

Оставшиеся вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области бесплатно по телефону 8-800-100-00-01 или в социальных сетях организации.