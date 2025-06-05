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Общество

Участки автодороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса ремонтируют дорожники

На трёх участках дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса ведётся ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядчики уже завершили фрезерование изношенного дорожного покрытия. На объекте выполняются подготовительные работы. До конца июля на участках планируется выполнить укрепление обочин, ремонт автобусных остановок, съездов, пересечений и примыканий, а также устройство асфальтобетонного покрытия. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку. Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ».

Дорога Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса является важной транспортной артерией для жителей двух районов. Она обеспечивает движение пассажирского и грузового транспорта, а также подъезд к федеральной трассе Р-23. Кроме того, участки дороги обеспечивают транспортную доступность посёлка Струги Красные, в котором расположены школа и центральная районная больница.

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