Межрегиональный кубок Лиги дебатов СЗФО пройдёт в Пскове в 2026 году

21:40, 05 июня 2025, ПАИ

Межрегиональный кубок Лиги дебатов Северо-Западного федерального округа в 2026 году пройдёт в Пскове. Решение о проведении финальных интеллектуальных состязаний между школьниками из СЗФО в Псковской области принято 5 июня в Совете молодёжных парламентов Северо-Запада, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Заседание Совета молодёжных парламентов СЗФО проходит в рамках 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Архангельске. Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов представляет его председатель Александра Бойко.

Проект Псковского молодёжного парламента на Лиге дебатов «Истина» не только зарекомендовал себя как один из самых востребованных в области (в этом году свои команды на дебатах представили все муниципалитеты), но и масштабировался на всём Северо-Западе. Региональный опыт, которым псковичи ранее поделились с коллегами из молодёжных парламентов, уже успешно применили в ряде субъектов СЗФО.

«Лига дебатов «Истина» родилась у нас, в Псковской области, и за пять лет своего существования выросла в масштабный молодёжный проект, в который в этом году было вовлечено более 1 600 старшеклассников из всех муниципальных и городских округов. Мы видим живой интерес и в других субъектах, потому что на этой площадке молодые люди получают навык общественной дискуссии и прокачивают свои лидерские качества. Уверен, что нашей Лиге дебатов «Истина» пришло время стать межрегиональным проектом, и мы готовы в следующем году принять у себя финал Северо-Запада», – поддержал решение молодёжных парламентов председатель Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, члены Молодёжного парламента придумали в 2018 году в рамках «Школы общественно-политического лидера» проект «Клуб дебатов «Истина». Спустя год проект выиграл областной грант и при поддержке Собрания депутатов перерос в региональную Лигу дебатов «Истина», количество участников которой за годы существования увеличилось в четыре раза – с 40 до 165 команд.