Четыре года условно получил житель Невеля, хранивший оружие времён войны

09:39, 06 июня 2025, ПАИ

Четыре года условно получил житель Невеля за незаконные приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2020 года во время раскопок в лесу мужчина обнаружил два затвора винтовок системы Мосина образца 1891/1930 гг., два затвора пистолета-пулемета системы Шпагина «ППШ-41» образца 1941 года, шесть патронов калибра 7,92x57 мм, а также иные патроны разного калибра и, не имея соответствующего разрешения на право приобретения и хранения оружия, присвоил их себе.

Основные части оружия, боеприпасы, а также извлеченное из патронов взрывчатое вещество мужчина незаконно хранил в мастерской во дворе своего дома, где они были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 30 тысяч рублей.