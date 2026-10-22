Танцоры из «Русских узоров» представят Псков на международном фестивале в Китае

14:11, 22 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX рассказал о поездке заслуженного коллектива народного танца «Русские узоры» в Китай и пожелал артистам достойно представить город и регион на международной сцене.

Танцоры прибыли в Чэнду для участия в Международном фестивале искусства и хореографии ART ERA, который проходит с 22 по 27 октября. Коллектив приглашён Международным фестивальным движением MD PRIDE.

Фестиваль призван объединить юные таланты России и Китая на одной сцене, укрепить культурные связи между странами и развить международное сотрудничество в сфере образования и культуры. Участники также смогут обменяться опытом и репертуаром.

Мероприятие проходит при поддержке Центра молодёжной культурной и художественной образовательной деятельности провинции Сычуань.

«Благодарим за приглашение и желаем нашим танцорам достойно представить город и регион на международной арене!» – написал Станислав Стармолотов.