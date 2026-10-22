В Красногородском районе прошёл митинг в память о сожжённых деревнях

14:30, 22 октября 2026, ПАИ

Митинг, посвящённый Дню памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень, состоялся у воинского мемориала деревни Покровское Красногородского района. Об этом пишет газета «Заря».

Участники мероприятия возложили цветы к подножию мемориала и почтили память погибших минутой молчания. После митинга все отправились к Дому культуры, чтобы посетить музейные экспозиции.

В истории Великой Отечественной войны есть страницы, которые невозможно читать без содрогания. Страшным символом войны стали сожжённые деревни Псковской области, где нацистская машина уничтожения применила свою самую чудовищную тактику: если нельзя победить партизан в бою, нужно уничтожить землю, которая их кормит, и людей, которые им помогают. Хронику событий читайте по ссылке.