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Итоги ЕГЭ по трём предметам подвели в Великих Луках

В Великих Луках утверждены результаты экзаменов по истории, химии и литературе, проходивших 23 мая. Большинство участников ЕГЭ 2025 года по этим предметам получили результаты, достаточные для поступления в вузы РФ, сообщает портал Luki-News.

Так, ученик школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Данила Астапенко набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии, ученик гимназии имени С. В. Ковалевской Павел Бороздов - 97, ученица лицея № 11 Александра Брюховских - 95.

Ещё две школьницы проявили себя на ЕГЭ по истории: ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Екатерина Григорьева получила 95 баллов, ученица школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова Надежда Ковалева - 93.

Ученицы школы № 7 имени Антона Злобина Александра Чернова и лицея № 11 Анастасия Королёва показали лучшие результаты по литературе - 89 баллов.

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