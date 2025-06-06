Более двух тысяч пожаров произошло в Псковской области с начала года
2145 пожаров зафиксировано на территории Псковской области за первые пять месяцев 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожары нанесли ущерб в размере 20 млн 879 тысяч рублей, травмы получили 11 человек, погибли 32 человека, среди которых ни одного ребёнка.
Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём – 1867 случаев, в том числе 498 в городах и райцентрах области.
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