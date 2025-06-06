Псковские экопроекты прошли в финал конкурса Президентского фонда природы

14:45, 06 июня 2025, ПАИ

Три региональных проекта прошли во второй этап конкурса Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Это порховский проект «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей» от АНО охраны окружающей среды, развития механизмов природопользования и формирования здорового образа жизни «Экомудрость» (1,5 млн рублей), инициатива Себежского национального парка «Кластер гидробиолога-ихтиолога» (порядка 16,5 млн рублей) и бежаницкий проект «Озерные летописи» Полистовского природного заповедника (более 2,6 млн рублей).

В первом грантовом конкурсе проектов Президентского фонда природы приняли участие 13 работ из Псковской области. Всего на конкурс было подано свыше 1,6 тыс. заявок. Эксперты рассмотрели более 1,4 тыс. проектных идей.

Во второй этап прошло 247 инициатив из 69 регионов. Финалистами стали 99 некоммерческих неправительственных организаций, 53 учреждения, управляющих ООПТ, 47 команд граждан, 44 индивидуальных заявителя и 4 консорциума.

Конкурсанты должны доработать свои идеи до полноценных проектов и подать их в фонд в срок до 7 июля. В помощь финалистам организуется специальный акселератор.

Итоги конкурса будут подведены в августе, а победившие проекты смогут стартовать с 1 сентября.