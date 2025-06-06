Способы предотвращения клещевого энцефалита назвал врач

18:19, 06 июня 2025, ПАИ

Для предотвращения клещевого энцефалита рекомендуется пройти вакцинацию, особенно жителям эндемичных районов или тем, кто часто бывает на природе. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

«Вакцинация необходима тем, кто планирует поездки в эндемичные районы, где она входит в обязательный список. Жителям России, не планирующим поездки в эти регионы, вакцинация не требуется», – пояснил инфекционист.

Специалист предупредил, что клещи являются переносчиками боррелиоза, от которого нет вакцины. В таком случае лучшая защита – избегать укусов. Если укус всё же произошёл, необходимо сразу обратиться к врачу и по возможности принести клеща живым для исследования.

«Вакцинация безопасна и проверена временем. Также важно соблюдать осторожность в местах обитания клещей: носить закрытую одежду и регулярно проверять себя на наличие паразитов. Клещи обитают в лесах, парках, садах и на дачных участках и могут укусить, если человек находится в траве или кустах, где они поджидают свою жертву», – предостерёг специалист.

Он отметил, что при укусе клеща нельзя пытаться удалить его самостоятельно. Лучше всего обратиться к врачу, который сможет правильно извлечь клеща и провести необходимые анализы. Важно сохранить клеща для дальнейшего исследования, чтобы определить, был ли он заражён.