Псковские школьники изучают китайский язык с магистрами из Шаньдунского университета

14:49, 22 октября 2026, ПАИ

Проект «Язык и культура», направленный на изучение школьниками Пскова китайского языка, в этом году получил поддержку Шаньдунского университета. Об этом сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь, сообщает «Первый Псковский».

По её словам, к проекту присоединились новые учебные заведения. Изучать китайский язык и глубже знакомиться с традициями Китая теперь смогут ребята из ещё нескольких школ Пскова: лицея № 4, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, гуманитарного лицея, Псковского педагогического комплекса, гимназии № 29 и естественно-математического лицея № 20. Уроки ведут коренные жители Китая.

«В прошлом году занятия вели педагоги из города-побратима Мяньяна, а в этом году нас поддержал Шаньдунский университет, и к нам приехали два магистра, которые преподают китайский как иностранный. Мы уже расширили этот проект, чтобы дать возможность всем детям изучать язык и культуру Китая», – подчеркнула Кристина Кобызь.

Учитель китайского языка Фэн Чанлин, преподающая в Псковской лингвистической гимназии, отметила особую атмосферу на занятиях: «Мы учимся друг у друга. Я преподаю китайский русским ребятам, а они с удовольствием учат меня русскому».

Занятия проходят не только как традиционные уроки, но и включают элементы игры: дети создают бумажные поделки, разучивают иероглифы и активно взаимодействуют с магистром из Китая. Занятия проводятся на английском языке, что делает процесс обучения более увлекательным и доступным для всех участников. Школьники не только осваивают язык, но и знакомятся с богатой историей и культурой Китая.

Для многих школьников изучение китайского языка имеет практическую цель. Одна из учениц планирует стать международным юристом и видит в знании китайского важное преимущество для будущей карьеры. «Китайский мне пригодится в моей будущей профессии. Это сложный, но красивый язык», – отметила ученица гимназии Елизавета Алексеева.

Проект уже доказал свою эффективность: за первый год более 130 ребят освоили основы китайского языка.