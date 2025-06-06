В Пскове пройдёт день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению меланомы и рака кожи
День открытых дверей, посвящённый раннему выявлению меланомы и рака кожи, состоится в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере 11 июня, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
В рамках мероприятия можно обратиться к врачам-онкологам для осмотра кожных покровов на предмет выявления злокачественного новообразования.
Мероприятие пройдёт с 09:00 до 13:00. Необходимо заранее записаться по телефону (8 8112) 29-08-09. При себе необходимо иметь сменную обувь или бахилы, паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Лицам с признаками респираторных заболеваний желательно воздержаться от посещения мероприятия.
В Пскове пройдёт день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению меланомы и рака кожи
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