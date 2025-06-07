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Общество

Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести

В Псковской области члены семей участников СВО, пропавших без вести или захваченных в плен, будут получать меры социальной поддержки в течение всего периода безвестного отсутствия. Об изменениях, внесённых в указ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан РФ и членов их семей в связи с проведением специальной военной операции», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Изменения в Указ
    Фото: ПАИ
  • Изменения в Указ
    Фото: ПАИ
  • Изменения в Указ
    Фото: ПАИ

Ранее семьи участников СВО имели право на получение мер поддержки в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе, содержащем сведения о пропаже без вести.

«Считаю верным решение предоставлять меры поддержки семье до того момента, пока судьба кормильца семьи не будет уточнена», – отметил глава региона.

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Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести

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