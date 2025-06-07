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Общество

Площадь Ани Никандровой благоустроили в Красногородске

Работы по благоустройству площади Ани Никандровой в Красногородске завершены в рамках федеральной программы «Формирования комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», пишет районная газета «Заря».

Фото: районная газета «Заря»

Напомним, что весной 2024 года в Красногородском муниципальном округе традиционно проходило онлайн-голосование за территорию, которая будет благоустроена. Было предложено два объекта: площадь Ани Никандровой (2-я очередь) и сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать» (3-я очередь). Из предложенных территорий в голосовании победила площадь Ани Никандровой (2-я очередь).

Работы по благоустройству выполнил местный индивидуальный предприниматель Николай Андреев. 29 мая состоялась приёмка объекта.

На площади оборудованы две зоны отдыха, проведено освещение, поставлено видеонаблюдение, установлены скамейки и отремонтирован памятник Герою Советского Союза Ане Никандровой.

Повреждённые в ходе выполнения работ газоны будут восстановлены в течение лета.

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