Летняя школа ПсковГУ по гуманитаристике открылась в Печорах

19:01, 22 июня 2025, ПАИ

Летняя школа по гуманитаристике в рамках заезда «Наследие мастеров» всероссийского проекта «Истоки.Школа» начала работу в Печорах. Организатором смены выступил Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходит для старшеклассников, участвующих или планирующих принимать участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории, а также учителей, которые готовят детей к ВсОШ.

Участников приветствовал врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. «Смена, которая открывается сегодня в центре «Истоки», — знаковая для нашего университета, - отметил Сергей Николаев. - Она проходит на древней Псковской земле в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. А в числе участников — ребята, вовлеченные в олимпиадное движение. На площадке ПсковГУ три года подряд проходили финальные испытания ВсОШ по истории, обществознанию и литературе. Наша команда рада новой встрече с увлеченными и любознательными молодыми людьми».

Впереди у участников пять дней работы: лекции, олимпиадные практикумы, киновечера и экскурсии. Занятия для ребят будут проводить представители центральной предметно-методической комиссии по истории.

Целью летней школы является формирование, развитие и укрепление исторического, культурного и духовного самосознания молодых людей, способных воспринимать свою причастность к современным общественным процессам по сохранению народной памяти. Обучение носит интерактивный и практико-ориентированный характер.