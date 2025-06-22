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Общество

Депутаты Псковской городской Думы почтили память павших

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби, которые прошли сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службы Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

У памятного знака жертвам фашистской оккупации на площади Ленина и у Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы прошли торжественные ритуалы возложения цветов. Цикл памятных мероприятий завершился в сквере у Дома офицеров ритуалом памяти и акцией «Зажжём свечу».

Напомним, что День памяти и скорби учреждён указом президента России в 1996 году в память о жертвах Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года.

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